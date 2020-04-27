Одеський "Чорноморець" розриває контракт із головним тренером
Як повідомили джерела Tribuna.com в Одесі, "Чорноморець" планує розірвати контракт із головним тренером вже в найближчі дні.
Сам Остап Маркевич також підтвердив цю інформацію.
Нагадаємо, що Маркевич очолив "Чорноморець" у жовтні 2019 року. До цього він працював в "Агробізнесі".
Наразі "Чорноморець" посідає 10 місці в першій лізі футбольного чемпіонату України.
Як повідомлялося, в середині березня через пандемію коронавірусу безстроково призупинили всі футбольні змагання в Україні. УПЛ пішла на вимушену паузу після 23-х зіграних турів. Лідирує в чемпіонаті "Шахтар", в активі якого 59 очок. На другому місці "Зоря" - 36 балів. Стільки ж очок і у київського "Динамо" - третє місце.
Українська футбольна Прем'єр-ліга (УПЛ) може поновитися 13-14 червня.
Фото: ФК "Чорноморець"