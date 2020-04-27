Організація бою Ломаченка в США після карантину може стати проблемою - промоутер

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що організація бою чемпіона WBA, WBO і WBC у легкій вазі українського боксера Василя Ломаченка може стати проблемою після закінчення карантину.

Боб Арум в ефірі ESPN, зокрема, заявив, що оскільки Ломаченко знаходиться в Україні, а через пандемію польоти не здійснюються, то його прибуття на бій, який планувалося провести в США, залишається під питанням.

"Тепер з такими бійцями, як, наприклад, Ломаченко, у нас проблема. Ломаченко повернувся в Україну, щоб бути зі своєю сім'єю, і це зрозуміло. Питання в тому, чи зможемо ми повернути його в США в короткі терміни. Я цього не знаю. Зараз введена заборона на польоти і ми не зможемо її скасувати для проведення боксерського поєдинку. Таким чином, у нас є велика проблема з нашими іноземними боксерами, які знаходяться за межами США", - цитує Арума iSport.ua.

Як повідомлялося, бій Ломаченко – Лопес, запланований на 30 травня в Нью-Йорку (США), перенесли на невизначений термін через пандемію коронавірусу. На кону – статус абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Українець володіє трьома поясами в дивізіонах WBA, WBO і WBC, Лопес - титулом IBF.

Раніше Теофімо Лопес заявив, що не має наміру проводити поєдинок без глядачів. За словами американського боксера гондураського походження, він змагається на рингу задля фанатів.