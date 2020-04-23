Лопес упевнений, що має психологічну перевагу над Ломаченком

Чемпіон IBF у легкій вазі Теофімо Лопес заявив, що має психологічну перевагу над українським боксером Василем Ломаченком – чемпіоном WBC, WBA і WBO.

Теофімо Лопес, який останні кілька місяців разом зі своїм батьком-тренером на кожному кроці намагався зачепити словами українського боксера, зокрема, зазначив, що вони домоглися "залізти в голову" Ломаченку і тепер він "відчуває загрозу".

"Ви знаєте, ми зуміли залізти в голову Ломаченку. Моєму батькові це точно вдалося зробити. Ніхто ніколи не бачив, як Ломаченко каже якесь лайно. Він пускає в хід тільки свої руки, б'є своїх суперників, відправляючи їх в невідомість. Він явно щось відчуває після наших слів. Він відчуває загрозу. Після всього сказаного він хоче подивитися в наші обличчя і запитати, чому ми його не поважаємо.

Я впевнений, що нокаутую Ломаченка. Неважливо, яка рука відправить його в нокаут, одна з них точно надере йому зад", - передає слова Лопеса Sportarena.

Як повідомлялося, бій Ломаченко – Лопес, запланований на 30 травня в Нью-Йорку (США), перенесли на невизначений термін через пандемію коронавірусу. На кону – статус абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Українець володіє трьома поясами в дивізіонах WBA, WBO і WBC, Лопес - титулом IBF.

Раніше Теофімо Лопес заявив, що не має наміру проводити поєдинок без глядачів. За словами американського боксера гондураського походження, він змагається на рингу задля фанатів.

Фото: boxingscene.com