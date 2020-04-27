Алі Башир оцінив перспективи повернення в ринг Володимира Кличка

Відомий американський тренер Джеймс Алі Башир висловив думку щодо можливого повернення в ринг легендарного українського боксера 44-річного Володимира Кличка.

За словами Алі Башира, який нині допомагає готуватися до поєдинків іншому українському суперважковаговику Владиславу Сіренку, у Кличко-молодшого є все, аби зробити своє повернення тріумфальним, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Кожного разу, коли зустрічаю Володимира Кличка, питаю, коли він повернеться в бокс. Він повинен повернутися, він знову стане чемпіоном світу. Упевнений, якщо Кличко повернеться і йому зроблять бій-реванш із Ф'юрі, він його поб'є", - заявив Алі Башир.

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Нагадаємо, що американський тренер входив до команди Володимира Кличка, а також працював з абсолютним чемпіоном світу у крузервейті українцем Олександром Усиком.

Фото: klitschko-brothers.com.