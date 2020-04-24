Лінарес пе виключає можливості реваншу з Ломаченком

Екс-чемпіон світу у легкій вазі Хорхе Лінарес прокоментував можливість ще одного бою проти українця Василя Ломаченка.

За словами венесуельського боксера, такий поєдинок можливий, повідомляє Sportarena.

“Реванш? Так, можливо, одного разу він відбудеться. У мене хороші стосунки з Ломаченком, востаннє ми бачилися на конгресі WBO в Японії. Він теж хоче цього бою, але тепер я набагато нижче його в рейтингу, і мені необхідно піднятися. Дуже добре пам’ятаю, що підійшов до поєдинку з Ломаченком в дуже хорошій фізичній формі. Бій з ним – неймовірний досвід, адже Василь – кращий боксер, з яким я коли-небудь зустрічався у кар’єрі. Але я хочу реваншу і старанно тренуюся” , - заявив Лінарес.

Бій Василя Ломаченка і Хорхе Лінареса відбувся в травні 2018 року. Українець переміг технічним нокаутом в 10-му раунді і здобув титули чемпіона за версіями WBA і The Ring.

Після бою з Ломаченком венесуелець переміг Абнера Котто, Аль Тойогона та Карлоса Моралеса, але програв у чемпіонському бою Пабло Сезару Кано, втративши шанс знову стати чемпіоном світу.

Ломаченко нині готується до бою з американцем гондураського походження Теофімо Лопесом. В останньому поєдинку він переміг британця Люка Кемпбелла.

Фото: Getty Images.