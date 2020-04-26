Карлсен зазнав першої поразки на Magnus Carlsen Invitational

На міжнародному онлайн-турнірі з шахів Magnus Carlsen Invitational з призовим фондом 250 тисяч доларів завершилися перші матчі п'ятого туру.

Ініціатор змагань чемпіон світу норвежець Магнус Карлсен зазнав першої поразки, програвши голландцю Анішу Гірі - 1,5:2,5 (рахунок у матчі 0:3), а іранець Аліреза Фірузджа взяв гору над французом Максимом Вашьє-Лагравом - 2,5:1,5 (рахунок у матчі - 3:0), повідомляє Укрінформ.

У понеділок, 27 квітня, п'ятий тур продовжать поєдинки Фабіано Каруана (США) - Хікару Накамура (США), Ян Непомнящий (Росія) - Дін Ліжень (Китай).

Турнірне становище учасників: Карлсен - 11 очок (після 5-ти матчів), Накамура - 10 (4), Каруана - 8 (4), Дін Ліжень - 8 (4), Вашьє-Лаграв - 5 (5), Непомнящий - 5 (4), Гірі - 4 (5), Фірузджа - 3 (5).

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Нагадаємо, що суперники грають між собою матчі з чотирьох партій в рапід (по 15 хвилин + 10 секунд на кожний наступний хід) і переможець кожного отримує 3 очки. За рівного рахунку (2:2) грається "армагеддон". В цьому випадку переможець отримує 2 очки, переможений - 1. За результатами колового турніру визначиться четвірка півфіналістів, яка зіграє в нокаут-фіналі. Півфінал, фінал і матч за третє місце розігруються в тому ж порядку.

Фото: fide.com.