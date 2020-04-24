Сестри Музичук зіграють в командному онлайн Кубку націй з шахів

Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) і сайт Chess.com з 5 по 10 травня проведуть великий командний турнір - Онлайн Кубок націй.

На старт вийдуть команди США, Росії, Європи, Китаю, Індії, а також збірна "Решти світу", повідомляє Укрінформ.

Україну в онлайн-турнірі представлятимуть сестри Музичук.

Анна Музичук виступить за збірну Європи, до складу якої також увійшли Максим Вашьє-Лаграв (Франція), Левон Аронян (Вірменія) та Аніш Гірі (Голландія); запасні - Ян-Кшиштоф Дуда (Польща) і Нана Дзагнідзе (Грузія).

Партнерами Марії Музичук в команді "Решти світу" будуть: Теймур Раджабов (Азербайджан), Аліреза Фірузджа (Іран) та Амін Бассем (Єгипет); запасні - Хорхе Корі (Перу) і Дінара Садуакасова (Казахстан).

Онлайн-турнір пройде в два кола, а 10 травня дві кращі команди зустрінуться в Суперфіналі. Контроль часу - по 25 хвилин кожному + 10 секунд на хід.