Завершився турнір Dynamo Kyiv Friendly Cup по FIFA 20
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Укрінформ
Переможцем став кіберфутболіст Віталій Муха.
Завершився організований київським «Динамо» кіберспортивний турнір Dynamo Kyiv Friendly Cup по FIFA 20, переможцем якого став кіберфутболіст Віталій Муха, повідомляє Sport Arena.
У фіналі Віталій Муха переміг захисника молодіжної команди «Динамо» Дениса Кузика. Переможець турніру, граючи за «Динамо», переміг з рахунком 3:1 «Ліверпуль», яким керував Кузик. У другому фінальному матчі рахунок був 5:2.
Відзначимо, що основний захисник «Динамо» Денис Попов грав в матчі за третє місце, але поступився гравцеві «молодіжки» Кирилу Попову.
На груповому етапі Dynamo Kyiv Friendly Cup також грали футболісти київського клубу Олександр Андрієвський, Ібрагім Каргбо, Беніто і Володимир Бражко.
Фото: fcdynamo.kiev.ua