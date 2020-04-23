Київське "Динамо" анонсувало турнір з FIFA 20 - Dynamo Kyiv Friendly Cup

Найближчими вихідними, 25-26 квітня, київське "Динамо" проведе турнір з FIFA 20 - Dynamo Kyiv Friendly Cup.

Про це повідомляє офіційний сайт столичного футбольного клубу.

У турнірі візьмуть участь Денис Попов, Беніто, Олександр Андрієвський, Ібрагім Каргбо, Денис Кузик, Володимир Бражко, Кирило Попов та кіберфутболіст Віталій Муха, який Віталій гратиме за "біло-синіх". Футболісти представлятимуть топ-клуби інших європейських чемпіонатів.

В групі А гратимуть: Беніто ("Ювентус"), Олександр Андрієвський ("Атлетико", Мадрид), Денис Кузик ("Ліверпуль") та Кирило Попов ("Барселона"). У групі B виступатимуть: Денис Попов ("Реал", Мадрид), Володимир Бражко ("Манчестер Сіті"), Ібрагім Каргбо ("Парі Сен-Жермен") та Віталій Муха ("Динамо", Київ).

У групах матчі будуть проходити за форматом Best Of 1: у випадку, якщо гравець виграє, йому нараховується три очка, якщо нічия - одне очко, якщо програв - нуль очок.

Перші місця у своїх групах зіграють о 14.50 26 квітня за перемогу в турнірі в форматі Best Of 2 - грається два матчі, за сумою яких визначається переможець, у випадку нічиєї запускається ще один матч і суперники грають до першого забитого м’яча.

Гравці, які посіли другі місця в групах, будуть грати о 14.00 годині 26 квітня за третє місце.

Трансляція проходитиме на клубному каналі "Динамо" Київ у Youtube.