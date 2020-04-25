Агент Тете підтвердив інтерес до гравця клубів АПЛ

«Ньюкасл» і «Лестер» можуть купити півзахисника «Шахтаря». Клуб УПЛ хоче за трансфер 70 млн євро.

Агент півзахисника «Шахтаря» Тете – Пабло Буено підтвердив, що до гравця є інтерес з боку англійських клубів. Про це повідомив журналіст Рафаель Пфайффер на своїй сторінці в Twitter.

Також агент підтвердив, що «Шахтар» не відпустить бразильського хавбека менш, ніж за 70 млн євро. Інтерес до Тете проявляють «Ньюкасл» і «Лестер».

Тransfermarkt оцінює Тете в 15,5 млн євро. Його контракт з «Шахтарем» розрахований до кінця 2023 року. Тете зіграв за «Шахтар» 36 матчів. В активі гравця 9 голів і 7 результативних передач.

Нагадаємо, що в середині березня через пандемію коронавірусу безстроково призупинили всі футбольні змагання в Україні.

УПЛ пішла на вимушену паузу після 23-х зіграних турів. Лідирує в чемпіонаті «Шахтар», в активі якого 59 очок. До завершення чемпіонату України командам необхідно провести ще дев'ять турів.

Фото: shakhtar.com