"Лестер" і "Ньюкасл" цікавляться хавбеком "Шахтаря" Тете

Півзахисник донецького футбольного клубу "Шахтар" Тете потрапив у сферу інтересів "Лестера" і "Ньюкасла".

За інформацією Globoesporte, обидва англійські клуби активно стежили за 20-річним бразильцем до того, як більшість чемпіонатів у світі пішли на паузу через пандемію коронавірусу. Повідомляється, що чемпіони України хочуть отримати за Тете 70 мільйонів євро.

Також, до гравця проявляє інтерес італійська "Рома", яку тренує колишній наставник "Шахтаря" португалець Паулу Фонсека.

Тете перейшов у "Шахтар" з "Греміо" влітку 2019 року за 15 мільйонів євро. На рахунку бразильця 5 голів і 4 результативні передачі в 26 матчах за "гірників".

Портал Transfermarkt.com оцінює вартість гравця в 15,5 мільйона євро.