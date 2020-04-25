Перерву в роботі команд "Формули-1" збільшать до 63 днів

Керівництво чемпіонату світу з кільцевих автоперегонів "Формула-1" та Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) домовилися про збільшення перерви в роботі команд до 63-х днів.

Про це повідомляє видання Auto Motor und Sport.

"Колективи не зможуть працювати на базі - виняток зроблено для групи з не більше ніж десяти співробітників, які отримають право займатися проектами, не пов'язаними з аеродинамікою, через 50 днів після початку перерви. Аналогічні правила діятимуть і для мотористів - десять фахівців зможуть розпочати роботу через 36 днів після старту вимушеної паузи", - зазначається у повідомленні.

Команди погодилися на ці умови з метою економії бюджету і через скасування гонок, викликаного пандемією коронавірусу. Раніше обов'язкова перерва була продовжена з 21-го до 35-ти днів.

Нині обговорюється можливість старту сезону "Формули-1" в Австрії 5 липня.

Фото: auto-motor-und-sport.de.