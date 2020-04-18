"Формула-1" і влада Австрії домовилися про проведення "Гран-прі" без глядачів

Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) і Liberty Media домовилися з владою Австрії про те, що перший етап нового сезону у "Формулі-1" може пройти в Шпільбергу.

Як повідомляє Le Figaro, керівництво "Формули-1" вважає, що найбільш реалістичною датою початку нового сезону буде 5 липня - на це число запланований "Гран-прі Австрії". Його планується провести без глядачів. Потім кілька гонок можуть бути організовані в британському Сільверстоуні.

На даний момент офіційно скасовані або перенесені дев'ять етапів "Формули-1". Поки в календарі залишається "Гран-прі Франції" на 21 червня, але і його майже напевно доведеться перенести. Ідея з проведенням декількох гонок на одній трасі виникла через необхідність провести мінімум 15 гонок, щоб не порушити контрактів зі спонсорами і телемовниками.

Фото: formula1.com.