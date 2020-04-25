Збірна України з хокею йде на 26 місці світового рейтингу

Міжнародна федерація хокею (IIHF) опублікувала новий рейтинг національних збірних.

Збірна України втратила у світовому табелі про ранги одну сходинку і тепер посідає 26-те місце, повідомляє офіційний сайт IIHF.

У топ-10 змін не відбулося. Трійка лідерів - Канада, Росія та Фінляндія.

Нагадаємо, що найвищі досягнення хокеїстів національної збірної України припали на 2002 ріку. Під керівництвом Анатолія Богданова наша команда була 9-ю на чемпіонаті світу в елітному дивізіоні, а також завоювала 10-те місце на Олімпійських іграх у Солт-Лейк-Сіті.

Фото: fhu.com.ua