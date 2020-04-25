Підручний: Бачу плюси в тому, що Санітра тренуватиме й біатлоністок

Український біатлоніст Дмитро Підручний прокоментував інформацію про те, що головний тренер нашої чоловічої команди Юрай Санітра є основним претендентом на цю посаду і в жіночій збірній.

Підручний бачить в цьому більше плюсів, аніж мінусів, повідомляє Sportarena.

”Не знаю точно, чи призначать його тренером ще й жіночої команди. Тут може бути й момент з розпорошенням на дві команди, через що може постраждати чоловіча збірна. Структура команди може розсипатися. Наші результати стали кращими, тому що є монолітна команда й командний дух. Але я володію інформацію, що він тренуватиме максимум п'ятьох жінок, а не всю команду. Плюс нас семеро, разом - 12. Юраю під силу нас всіх зібрати. Бачу більше плюсів у цьому, аніж мінусів. Скажімо, під час підготовки до змішаних естафет Юрай вирішуватиме, яку спортсменку ставити на старт, бо знає її якості. Також ми тренуватимемося разом. Схоже було в італійській команді, яка завжди брала призові місця у змішаних естафетах. І там лише четверо спортсменів хорошого рівня – якраз двоє чоловіків та двоє жінок. Від решти там прірва у результатах. В їхній команді тренувалися лише четверо, а решта – у команді Б.

В нашій чоловічій збірній зміна поколінь пройшла легше, ніж у жінок. Санітра добре підготував молодих спортсменів, які підтягуються до нас. Буде не так болісно, якшо я, Прима чи Семенов завершимо кар’єру. За декілька років хлопці підтягнуться", - заявив біатлоніст.

Минулого сезону Підручний посів 17-е місце у загальному заліку Кубка світу. На етапі Кубка світу в Нове-Мєсто Дмитро разом зі збірною України посів друге місце у класичній естафеті. Також Підручний завоював дві медалі на чемпіонаті Європи в Раубічах: "бронзу" у супер-спринті та "золото" у змішаній естафеті.

Нагадаємо, сезон-2019/2020 достроково завершили через пандемію коронавірусу.

На фото biathlon.com.ua: Юрай Санітра.