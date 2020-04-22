Підручний: Біатлонний сезон вийшов ані провальним, ані супервдалим

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний підбив підсумки сезону-2019/2020.

Спортсмен зазначив, що в його результатах з’явилася стабільність, і йому вдалося поліпшити місце у загальному заліку Кубка світу, повідомляє Sportarena.

"У цілому сезон не був провальним, хоч і не назвеш його супервдалим. Але я записую його собі й команді в плюс. Я вперше почав стабільно виступати, більшість гонок завершував в топ-20. Вдалося поліпшити місце у загальному заліку Кубка світу – перейшов з 18-го місця на 17-те", - сказав український біатлоніст.

На етапі Кубка світу в Нове-Место Дмитро разом зі збірною України сенсаційно завоював "срібло" у класичній естафеті. Підручний також здобув дві медалі на чемпіонаті Європи в Раубічах - "бронзу" в суперспринті та "золото" у змішаній естафеті.

Нагадаємо, біатлонний сезон-2019/2020 був достроково завершений через пандемію коронавірусу. Міжнародний союз біатлоністів (IBU) вже презентував календар Кубка світу-2020/2021, який, втім, може зазнати деяких змін.

Фото: sportarena.com.