УЄФА планує дограти національні чемпіонати до 31 липня – ЗМІ

У серпні дограють єврокубки.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) та Асоціація європейських клубів (ECA) обговорили варіанти завершення нинішнього сезону. За інформацією видання AS, планується завершити національні ліги до 31 липня. Перші вихідні серпня можуть використати, як резервні дні.

Єврокубки планують дограти протягом серпня, переважно граючи матчі серед тижня. Не виключається, що матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів і Ліги Європи пройдуть у форматі одного матчу, а не в традиційному двоматчевому.

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Сьогодні деякі ЗМІ повідомили, що ВООЗ рекомендувала скасувати міжнародні футбольні матчі до кінця 2021 року, але УЄФА цю інформацію спростував.

Нагадаємо, усі футбольні ліги Європи, за винятком чемпіонату Білорусі, призупинили через пандемію коронавірусу.