Вибори президента УПЛ можуть перенести через подовження карантину

Вибори президента УПЛ, які мали відбутися 27 квітня, можуть перенести на середину травня через подовження карантину в Україні.

Про це повідомив виконавчий директор УПЛ Євген Дикий в коментарі Tribuna.com.

"Зараз чекаємо офіційного рішення Кабміну - як саме воно буде прописано і які обмеження будуть діяти. Ми в курсі, що таке рішення прийнято. У нас вже є проект по перенесенню дати виборів президента УПЛ", - повідомив Дикий.

Євген Дикий зазначив, що вибори можуть пройти у середині травня онлайн.

"Потрібна лише присутність всіх учасників", - зазначив він.

Нагадаємо, що на посаду президента УПЛ наразі зареєстрований лише один кандидат - Олександр Шевченко. Термін подачі заявок завершився 17 квітня. Львівський футбольний клуб "Карпати" пізніше висунув кандидатуру Олега Смалійчука. Втім, як зазначив Євген Дикий, "не виключено, що процес подачі заявок відновиться".

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів схвалив проєкт постанови про подовження дії карантину по 11 травня 2020 року (включно), але з певними послабленнями.

Фото: upl.ua