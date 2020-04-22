"Карпати" висунули кандидатуру Смалійчука на пост президента футбольної Прем'єр-ліги

Футбольний клуб української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Карпати" (Львів) запропонували кандидатуру Олега Смалійчука на пост президента організації.

Як повідомляє Інформаційний центр "зелено-білих", відповідний офіційний лист "Карпати" вже направили на адресу УПЛ.

До цього єдиним офіційно зареєстрованим кандидатом на пост президента УПЛ був Олександр Шевченко, якого, за інформацією зі ЗМІ, висунули чернігівська "Десна" і ФК "Львів".

Нагадаємо, вибори президента УПЛ призначені на 27 квітня, але через ймовірне продовження карантину в Україні існує висока ймовірність їх чергового перенесення.

Фото: ФК "Карпати".