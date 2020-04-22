УЄФА спростував інформацію про рекомендації ВООЗ не проводити турніри до 2021 року

У Союзі європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заявили, що Всесвітня організації охорони здоров'я (ВООЗ) не просила призупинити футбольні змагання до кінця 2021 року, а переговори про те, як може бути дограний сезон-2019/20, тривають.

"Це невірно. ВООЗ ніколи не давав рекомендацій призупинити всі футбольні турніри до кінця 2021 року", - цитує Independent представника УЄФА. Читайте також: ВООЗ рекомендує УЄФА скасувати міжнародні турніри до кінця 2021 року - ЗМІ Раніше Repubblica з посиланням на бразильський портал veja.abril.com.br повідомила, що ВООЗ, УЄФА і найбільші європейські клуби провели нараду, на якому ВООЗ запропонувала призупинити міжнародні змагання до кінця 2021 року через пандемії коронавірусу.