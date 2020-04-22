ВООЗ рекомендує УЄФА скасувати міжнародні турніри до 2021 року - ЗМІ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відкласти всі міжнародні турніри до кінця 2021 року для запобігання поширенню коронавірусу.

Як повідомляє видання Veja, ВООЗ рекомендує скасувати всі футбольні турніри на півтора року, оскільки, за інформацією епідеміологів, існує ризик нової хвилі спалаху коронавірусу наступного року.

Зазначається, що відповідну рекомендацію ВООЗ озвучила ще 16 квітня під час відеоконференції за участю представників УЄФА та європейських клубів, на якій обговорювали майбутній графік проведення змагань на тлі пандемії коронавірусу. Втім, сторони не дійшли остаточної згоди з цього питання.

Також нагадується, що ВООЗ не має юридичного впливу ні на УЄФА, ні на календар змагань, тому футбольні організації не зобов'язані слідувати її рекомендаціям.

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Як повідомлялося, 23 квітня виконавчий комітет УЄФА у форматі відеоконференції проведе засідання, на якому обговорять стан справ у європейському футболі на тлі спалаху коронавірусу.

Захід пройде за підсумками учорашньої інформаційної наради з генеральними секретарями всіх 55-ти національних асоціацій УЄФА. Під час наради Союз європейських футбольних асоціацій наполегливо рекомендував завершити національні чемпіонати у вищих дивізіонах та розіграш національних кубків. У разі повної неможливості такого варіанту пізніше будуть розроблені спеціальні рекомендації щодо участі клубів таких ліг в єврокубках.