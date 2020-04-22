Красюк: Спершу Усик боксуватиме з Джошуа, а потім буде об'єднавчий бій

Олександр Красюк, який є промоутером обов'язкового претендента на титул WBO у суперважкій вазі українця Олександра Усика, заявив, що пріоритетний суперник для його підопічного - володар титулів WBA, WBO та IBF британець Ентоні Джошуа.

За словами Красюка, в разі перемоги над ним Усик має провести об'єднавчий бій з іншим британцем - чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі, повідомляє Fightnews.info.

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"Олександра Усика ще минулого літа назвали обов'язковим претендентом після того, як він звільнив чемпіонський титул у першій важкій вазі. Олександр хоче бути чемпіоном, ніхто не може позбавити його цього права. Усик - яскравий боєць, переможець Олімпіади та колишній чемпіон світу у першій важкій вазі. Усику вистачить впливу, щоб скористатися своїм правом на бій за титул чемпіона світу. Звичайно, ми будемо наполягати на цьому. Скоріш за все, спочатку ми змусимо Джошуа боксувати з Усиком, а потім влаштуємо об'єднавчий бій між Олександром та Ф'юрі", - сказав промоутер.

Фото: fightnews.info.