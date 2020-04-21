На посаду президента УПЛ зареєстрований лише Олександр Шевченко

Олександр Шевченко, який очолює федерацію футболу Львівської області, залишається єдиним кандидатом на посаду президента УПЛ.

Звітно-виборчі збори учасників УПЛ відбудуться 27 квітня. Про це повідомляє пресслужба організації.

"Українська Прем’єр-Ліга інформує, що в терміни, передбачені Статутом Ліги, на посаду президента УПЛ зареєстрований лише один кандидат — Олександр Шевченко. Згідно з рішенням Дирекції Ліги, звітно-виборчі Загальні збори учасників УПЛ відбудуться 27 квітня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, із квітня 2018 року УПЛ очолює Томас Грімм, який не збирається йти на другий термін.

Фото: ffl.org.ua