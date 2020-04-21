На посаду президента УПЛ зареєстрований лише Олександр Шевченко

На посаду президента УПЛ зареєстрований лише Олександр Шевченко

Укрінформ
Олександр Шевченко, який очолює федерацію футболу Львівської області, залишається єдиним кандидатом на посаду президента УПЛ.

Звітно-виборчі збори учасників УПЛ відбудуться 27 квітня. Про це повідомляє пресслужба організації.

"Українська Прем’єр-Ліга інформує, що в терміни, передбачені Статутом Ліги, на посаду президента УПЛ зареєстрований лише один кандидат — Олександр Шевченко. Згідно з рішенням Дирекції Ліги, звітно-виборчі Загальні збори учасників УПЛ відбудуться 27 квітня", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, із квітня 2018 року УПЛ очолює Томас Грімм, який не збирається йти на другий термін.

Фото: ffl.org.ua

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