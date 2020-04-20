Карлсен і Накамура виграли матчі другого туру шахового онлайн-турніру

На міжнародному онлайн-турнірі з шахів Magnus Carlsen Invitational з призовим фондом 250 тисяч доларів завершилися перші матчі другого туру.

Ініціатор змагань чемпіон світу норвежець Магнус Карлсен виграв у іранця Алірези Фірузджі - 2,5:1,5 (рахунок в матчі 3:0), лідер світового рейтингу в бліці Хікару Накамура зі США в свою чергу обіграв голландця Аніша Гірі - 2,5:1,5 (рахунок в матчі 3:0), повідомляє Укрінформ.

Завтра другий тур продовжать поєдинки Ян Непомнящий (Росія) - Максим Вашьє-Лаграв (Франція), Дін Ліжень (Китай) - Фабіано Каруана (США).

Турнірне становище учасників: Карлсен - 5 очок (після 2-х матчів), Накамура - 4 (2), Вашьє-Лаграв - 3 (1), Дін Ліжень - 3 (1), Каруана - 3 (1), Непомнящий - 0 (1), Фірузджа - 0 (2), Гирі - 0 (2).

Нагадаємо, що суперники грають між собою матчі з чотирьох партій в рапід (по 15 хвилин + 10 секунд на кожний наступний хід) і переможець кожного отримує 3 очки. За рівного рахунку (2:2) грається "армагеддон". В цьому випадку переможець отримує 2 очки, переможений - 1. За результатами колового турніру визначиться четвірка півфіналістів, яка зіграє в нокаут-фіналі. Півфінал, фінал і матч за третє місце розігруються в тому ж порядку.

На фото: Магнус Карлсен (fide.com).