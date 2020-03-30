ФІДЕ відклала IV етап жіночого Гран-прі на Сардинії

Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) оголосила про перенесення четвертого етапу жіночого Гран-прі.

"Рада ФІДЕ вирішила, що 4-й етап жіночого Гран-прі буде перенесений на другу половину 2020 року. Точне місце і дати проведення будуть визначені пізніше з урахуванням розвитку епідеміологічної ситуації в світі", - повідомляє ФІДЕ в Twitter.

Черговий етап жіночого Гран-прі планували провести 2-15 травня на Сардинії (Італія).

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Нагадаємо, раніше в зв'язку з пандемією COVID-19 ФІДЕ призупинила турнір претендентів на світову шахову корону.