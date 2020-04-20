Тарас Шелестюк прагне бою за пояс чемпіона світу

Український боксер першої середньої вагової категорії, бронзовий призер Олімпійських ігор-2012 Тарас Шелестюк сподівається провести поєдинок за світове чемпіонське звання.

34-річний спортсмен хоче вийти в ринг проти американців Денні Гарсії, Кіта Турмана або Еррола Спенса, повідомляє портал Bed Left Hook.

"Наша українська збірна 2012 року була кращою командою. Усик, Ломаченко, Гвоздик стали чемпіонами світу. Сподіваюся, що настане мій час, і я до них приєднаюся.

Коли я став професіоналом, приїхав до США і підписав контракт з Thompson Boxing та Banner Promotions. Мені обіцяли, що я боротимуся за титул чемпіона світу у протягом двох років. Минуло вже сім, а цього так і не відбулося. Сподіваюся, я зможу битися з Денні Гарсією, Кітом Турманов або Ерролом Спенсом в якийсь момент в найближчому майбутньому. Я дуже чекаю на цю нагоду. Нинішній рік мав стати вдалим для мене, але свої корективи вніс коронавірус. Я говорив зі своїми промоутерами про поєдинок у травні-червні, але нины це виглядає малоймовірним ", - сказав український боксер.

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Додамо, що на професіональному рингу Шелестюк виграв усі свої 18 боїв (10 - нокаутом).

від: sport.bigmir.net.