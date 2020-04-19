Magnus Carlsen Invitational: Каруана обіграв Непомнящего, Вашьє-Лаграв - Гірі

За ініціативи чемпіона світу з шахів норвежця Магнуса Карлсена триває двотижневий міжнародний онлайн-турнір Magnus Carlsen Invitational з призовим фондом 250 тисяч доларів.

Перший тур у неділю завершився перемогою Фабіано Каруани (США) над росіянином Яном Непомнящим - 2,5:1,5 (рахунок в матчі 3:0), в паралельній зустрічі француз Максим Вашьє-Лаграв обіграв Аніша Гірі з Голландії - 3:1 (рахунок в матчі 3:0), передає Укрінформ.

Як повідомлялося, днем ​​раніше Магнус Карлсен на тай-брейку ("армагеддон") обіграв лідера світового рейтингу в бліці Хікару Накамуру зі США - 3:2 (рахунок у матчі 2:1), а китаєць Дін Ліжень взяв гору над 16-річним іранцем Алірезою Фірузджою - 2,5:1,5 (рахунок в матчі 3:0).

Турнірне становище учасників після першого туру: Вашьє-Лаграв, Дін Ліжень, Каруана - по 3 очки, Карлсен - 2, Накамура - 1, Непомнящий, Фірузджа, Гірі - по 0.

У другому турі зійдуться Карлсен - Фірузджа, Накамура - Гірі, Непомнящий - Вашьє-Лаграв, Дін Ліжень - Каруана.

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Нагадаємо, що суперники грають між собою матчі з чотирьох партій в рапід (по 15 хвилин + 10 секунд на кожний наступний хід) і переможець кожного отримує 3 очки. За рівного рахунку (2:2) грається "армагеддон". В цьому випадку переможець отримує 2 очки, переможений - 1. За результатами кругового турніру визначиться четвірка півфіналістів, яка зіграє в нокаут-фіналі. Півфінал, фінал і матч за третє місце розігруються в тому ж порядку.

Фото: chess24.com.