У ФІДЕ виділили 35 тисяч євро на підтримку ветеранів шахів

Рада Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) прийняла рішення виділити з бюджету організації на 2020 рік 35 тисяч євро для виплати 17 стипендій ветеранам шахів.

У число стипендіатів увійшов 85-річний український міжнародний майстер Віктор Желяндінов, повідомляє пресслужба ФІДЕ. "Уважно вивчивши численні заявки, Рада вирішила, що підтримку ФІДЕ отримають наступні 17 шахістів, тренерів і популяризаторів шахів: Олександр Нікітін (Росія), Хейккі Вестерінен (Фінляндія), Віктор Желяндінов (Україна), Властіміл Янса (Чехія), Євген Меліксет-Бек (Грузія), Габрьєла Оларасу (Румунія), В'ячеслав Дидишко (Білорусь), Ци Цзінсюань (Китай), Яків Зільберман (Ізраїль), Слім Буазіс (Туніс), Джеррі Волш (Англія), Борис Іткіс (Молдова/Румунія), Людмила Белавенец (Росія), Хесус Гонсалес Байоло (Куба), Дмитро Каюмов (Узбекистан), Ламсурен Мягмарсурен (Монголія), Еммануель Омуку (Нігерія)", - йдеться в релізі. Читайте також: Рейтинг ФІДЕ: Марія і Анна Музичук залишаються у світовій десятці Відзначимо, що Віктор Желяндінов свого часу тренував Анатолія Карпова, Василя Іванчука та Матеуша Бартеля. Фото: fide.com.