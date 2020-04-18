Старт нового сезону Кубка світу з біатлону запланований на кінець листопада
Укрінформ
Міжнародний союз біатлоністів (IBU) опублікував календар нового розіграшу Кубка світу.
Як повідомляє офіційний сайт IBU, перший етап Кубка світу нового сезону має пройти 28-29 листопада у фінському Контіолахті, другий - 3-6 грудня у шведському Естерсунді, третій - 11-13 грудня в австрійському Гогфільцені, заключні етапи - 11-14 березня в чеському Нове-Место і 18-21 березня в норвезькому Осло.
Січневі етапи Кубка світу відбудуться в німецьких Обергофі (7-10 січня) і Рупольдінгу (13-17 січня), а також в італійському Антгольці (21-24 січня).
Головний старт сезону - чемпіонат світу - пройде у словенській Поклюці з 10 по 21 лютого 2021 року.
Фото: biathlonworld.com.