Старт нового сезону Кубка світу з біатлону запланований на кінець листопада

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) опублікував календар нового розіграшу Кубка світу.

Як повідомляє офіційний сайт IBU, перший етап Кубка світу нового сезону має пройти 28-29 листопада у фінському Контіолахті, другий - 3-6 грудня у шведському Естерсунді, третій - 11-13 грудня в австрійському Гогфільцені, заключні етапи - 11-14 березня в чеському Нове-Место і 18-21 березня в норвезькому Осло.

Січневі етапи Кубка світу відбудуться в німецьких Обергофі (7-10 січня) і Рупольдінгу (13-17 січня), а також в італійському Антгольці (21-24 січня).

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Головний старт сезону - чемпіонат світу - пройде у словенській Поклюці з 10 по 21 лютого 2021 року.

Фото: biathlonworld.com.