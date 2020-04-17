Загребський футбольний клуб "Динамо" звільнив головного тренера

Хорватський футбольний клуб "Динамо" і головний тренер команди Ненад Б'єліца домовилися про припинення співпраці.

"Динамо" вдячне Б'єліці за досягнуті результати, повідомляє офіційний сайт хорватської команди.

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48-річний Б'єліца працював із "Динамо" з 2018 року. Під його керівництвом команда двічі ставала чемпіоном Хорватії. Клуб також був за крок від першого у своїй історії виходу до плей-офф Ліги чемпіонів, де у компенсований не втримав перемогу над донецьким "Шахтарем".

Фото: croatiaweek.com.