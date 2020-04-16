УЄФА 23 квітня розгляне стан справ у європейських та національних змаганнях

У Ньйоні (Швецарія) в четвер, 23 квітня відбудеться засідання виконкому Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у форматі відеоконференції.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Під час заходу, в якому візьме участь президент Української асоціації футболу, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко, обговорюватимуть стан справ у європейському футболі на фоні спалаху коронавірусу.

Засідання пройде за підсумками інформаційної наради з генеральними секретарями всіх 55-ти національних асоціацій УЄФА, яка відбудеться 21 квітня. На ній Україну представлятиме генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький.

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Обидві зустрічі будуть присвячені стану справ в європейських та національних змаганнях.

У разі необхідності додаткову інформацію оприлюднять після засідання Виконкому УЄФА.

Фото: uefa.com.