УЄФА 23 квітня розгляне стан справ у європейських та національних змаганнях
Укрінформ
У Ньйоні (Швецарія) в четвер, 23 квітня відбудеться засідання виконкому Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у форматі відеоконференції.
Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Під час заходу, в якому візьме участь президент Української асоціації футболу, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко, обговорюватимуть стан справ у європейському футболі на фоні спалаху коронавірусу.
Засідання пройде за підсумками інформаційної наради з генеральними секретарями всіх 55-ти національних асоціацій УЄФА, яка відбудеться 21 квітня. На ній Україну представлятиме генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький.
Обидві зустрічі будуть присвячені стану справ в європейських та національних змаганнях.
У разі необхідності додаткову інформацію оприлюднять після засідання Виконкому УЄФА.
Фото: uefa.com.