Молодіжну першість Європи з фехтування в Чехії перенесли через коронавірус

Європейська конфедерація фехтування (EFC) оголосила про перенесення першості Європи з фехтування серед молоді (спортсмени до 23-х років).

Першість мала відбутися 27-31 травня в Лібереці (Чехія), на даний момент через пандемію COVID-19 змагання перенесли на невизначений термін, повідомляє EFC.

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Нагадаємо, що Міжнародна федерація фехтування (FIE) оголосила про скасування турнірів в квітні, травні і червні 2020 року.