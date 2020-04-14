"Тоттенгем" надав свій стадіон медикам для боротьби з коронавірусом

Англійський футбольний клуб "Тоттенгем" надасть допомогу Національній службі охорони здоров'я Великої Британії в боротьбі з коронавірусом.

Як повідомляє офіційний сайт "шпор", лондонська команда виділила медикам свою арену "Тоттенгем Хотспур Стедіум" і дозволила користуватися її інфраструктурою. В офісах стадіону розташувалися мобільні лабораторії тестування співробітників служби охорони здоров'я та членів їх сімей на коронавірус.

Крім того, сам стадіон був переобладнаний для розміщення жіночих амбулаторних служб лікарні Північного Мідлсекса, що дозволило лікарні приймати більшу кількість пацієнтів з підозрою на коронавірус.

Фото: tottenhamhotspur.com.