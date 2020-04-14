"Тоттенгем" надав свій стадіон медикам для боротьби з коронавірусом

Укрінформ
Англійський футбольний клуб "Тоттенгем" надасть допомогу Національній службі охорони здоров'я Великої Британії в боротьбі з коронавірусом.

Як повідомляє офіційний сайт "шпор", лондонська команда виділила медикам свою арену "Тоттенгем Хотспур Стедіум" і дозволила користуватися її інфраструктурою. В офісах стадіону розташувалися мобільні лабораторії тестування співробітників служби охорони здоров'я та членів їх сімей на коронавірус.

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Крім того, сам стадіон був переобладнаний для розміщення жіночих амбулаторних служб лікарні Північного Мідлсекса, що дозволило лікарні приймати більшу кількість пацієнтів з підозрою на коронавірус.

Фото: tottenhamhotspur.com.

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