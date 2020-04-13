Реванш Льюїс - Кличко є одним з найочікуваніших боїв, що не відбулися

Повторний поєдинок між двома видатними боксерами - британцем Ленноксом Льюїсом та українцем Віталієм Кличком - увійшов до рейтингу поєдинків, які хотіли побачити фанати боксу, але які через різні причини не відбулися.

Версію найочікуваніших реваншів надав портал Boxing247.

"Бій у червні 2003-го став жорстоким видовищем. Два гіганта обмінювалися важкими, потенційно нокаутуючими ударами. Війна в рингу так і не була закінчена через жахливі розсічення, які отримав Кличко. Шанувальники залишили арену, відчайдушно вимагаючи більшого. Однак Льюїс, який перебував у періоді завершення кар'єри, вирішив зробити цей бій останнім для себе на професіональному рингу. Це був розумний хід з його боку, однак він змусив Віталія та мільйони шанувальників відчувати себе розчарованими", - зазначається у повідомленні.

Серед інших очікуваних реваншів укладачі рейтингу вказали можливі повторні поєдинки Оскар Де Ла Хойя - Фелікс Тринідад, Рой Джонс-молодший - Джеймс Тоні, Хуліо Сезара Чавес - Пернелл Уїтакер, Джеймс Дуглас - Майк Тайсон, Рей Леонард - Мартін Гаглер.

Фото: boxing247.com.