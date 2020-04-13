АПЛ: футболісти "Арсенала" відмовилися від скорочення зарплат через коронавірус
Футболісти відповіли відмовою, повідомляє британське видання Daily Mirror.
Керівництво клубу запропонувало гравцям відмовитися від 12,5% зарплати на найближчий рік, якщо команда не потрапить в єврокубки. У разі потрапляння в Лігу чемпіонів скорочення склало б 7,5%, зниження не планувалася при кваліфікації до Ліги чемпіонів. Якщо сезон в Англійській прем'єр-лізі (АПЛ) не буде дограний або клуб не отримає всі призові, то тоді "Арсенал" збирався знайти додаткове рішення.
План був переданий захиснику Ектору Бельєріну, який є представником команди в Асоціації професійних футболістів. Гравці відповіли твердою відмовою. Вони вважають, що і так багато втратять у разі непотрапляння в єврокубки - їх контракти сильно залежать від бонусів.
У Великобританії кількість заражених вже становить 85 208 осіб - шостий показник серед всіх країн світу. Кількість летальних випадків - 10 612.
Фото: arsenal.com.