Серію А можуть поновити 31 травня

З 4 травня італійським клубам можуть дозволити тренування.

Вже 31 травня можуть поновити сезон-2019/20 у футбольному чемпіонаті Італії (Серія А), повідомляє Football Italia.

У зв'язку з тим, що прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конті оголосив, що після 3 травня карантин в країні можуть послабити, не виключено, що з 4 травня клубам Серії А дозволять почати тренування.

При цьому планується, що усі матчі сезону дограють до 3 серпня, якщо проводитимуть тури через два дні на третій. Питання про глядачів на трибунах навіть не обговорюється - всі матчі гратимуть за закритими дверима.

Читайте також: Паоло Мальдіні видужав від коронавірусу

Також передбачається, що клубам з Ломбардії, яка найбільш страждає від коронавірусу, - «Мілану», «Інтеру», «Аталанті» і «Брешії», доведеться проводити домашні матчі на нейтральних полях десь ближче до півдня Італії.

Нагадаємо, УЄФА надав час до 3 серпня для завершення сезону в національних чемпіонатах. В Італії встигли зіграти 26 турів з 38-и. Лідирує «Ювентус», який на одне очко випереджає «Лаціо».

Фото: impacto.mx