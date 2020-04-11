Теніс: Ваня Кінг достроково завершила кар'єру через паузу в сезоні

31-річна американська тенісистка Ваня Кінг через пандемію коронавируса не змогла дограти заплановані на весну матчі і достроково завершила кар'єру гравця.

Про це повідомляє пресслужба Жіночої тенісної асоціації.

"Кінг ще в лютому оголосила, що завершить кар'єру нинішньої весни, після того, як виступить на турнірах в Індіан-Веллсі, Маямі та Чарльстоні. Однак на початку березня сезон був припинений через пандемію коронавірусу, а його відновлення планується лише 13 липня", - зазначається у повідомленні

За 14 років у професіональному тенісі американка виграла 16 титулів WTA, 15 з яких у парному розряді, двічі ставала чемпіонкою в парі на турнірах Grand Slam (Вімблдон та US Open в 2010 році) і одного разу - фіналісткою у міксті ("Ролан Гаррос"-2009).

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В одиночному рейтингу WTA Ваня піднімалася на 50-й рядок 2006 року, а через п'ять років стала третьою "ракеткою" світу у парному рейтингу. 2009 року американка брала участь у фіналі Кубка Федерації, де її збірна зазнала поразки від італійок.

Фото: wtatennis.com.