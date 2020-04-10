«Вест Гем» досі не виплатив всю суму за перехід Ярмоленка

Влітку 2018 року Андрій Ярмоленко перейшов з «Боруссії» (Дортмунд) у «Вест Гем» за 22 мільйони фунтів.

Клуб АПЛ «Вест Гем» повинен виплатити 70 мільйонів фунтів за трансфери в 2018/19 роках. Серед них - перехід українського вінгера Андрія Ярмоленка, повідомляє Sport Arena.

Клуб опублікував збиток 28 мільйонів фунтів за останній звітний період, не дивлячись на збільшення обороту на 15 мільйонів. «Вест Гем» все ще розраховуються за покупки, які здійснили для тодішнього головного тренера Мануеля Пеллегріні. У цей період, крім українця, клуб підписав дорогих Феліпе Андерсона і Папу Діопа.

Виплати розподілили на тривалий термін, що дозволяло зменшити навантаження на клуб. Але під час кризи через пандемію коронавірусу старий борг команди суттєво позначається на фінансах клубу.

Нагадаємо, «Вест Гем» посідає 16 місце в АПЛ. Сезон в Англії, як і в більшості країн світу, призупинено через пандемію коронавірусу.

Фото: сайт ФК "Вест Гем"