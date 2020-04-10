Через коронавірус ITF втратить за шість місяців половину доходів

Через коронавірус ITF втратить за шість місяців половину доходів

Укрінформ
Міжнародна тенісна федерація (ITF) втратить 50 відсотків доходів за першу половину нинішнього року.

Сума втрат оцінюється в 40 мільйонів євро, повідомляє портал InsideTheGames.biz

Через ситуацію з пандемією коронавірусу ITF довелося відкласти близько 900 турнірів по всьому світу. У зв'язку з цим керівництво федерації прийняло рішення звільнити половину свого штату (133 співробітників), а іншим істотно скоротити зарплати.

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"Усі співробітники, які потрапили під скорочення, отримуватимуть 80 відсотків від своєї зарплати за спеціальною програмою уряду Сполученого Королівства", - заявив президент ITF Девід Хаггерті.

Фото: wikipedia.org.

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