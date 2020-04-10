Через коронавірус ITF втратить за шість місяців половину доходів

Міжнародна тенісна федерація (ITF) втратить 50 відсотків доходів за першу половину нинішнього року.

Сума втрат оцінюється в 40 мільйонів євро, повідомляє портал InsideTheGames.biz.

Через ситуацію з пандемією коронавірусу ITF довелося відкласти близько 900 турнірів по всьому світу. У зв'язку з цим керівництво федерації прийняло рішення звільнити половину свого штату (133 співробітників), а іншим істотно скоротити зарплати.

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"Усі співробітники, які потрапили під скорочення, отримуватимуть 80 відсотків від своєї зарплати за спеціальною програмою уряду Сполученого Королівства", - заявив президент ITF Девід Хаггерті.

Фото: wikipedia.org.