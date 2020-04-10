20 клубів НХЛ підтримують скорочення серій у плей-офф Кубка Стенлі

Більшість команд НХЛ підтримує введення скорочених серій у плей-офф Кубка Стенлі нинішнього сезону.

20 з 24-х опитаних генеральних менеджерів клубов підтримали ідею із серіями до трьох перемог аж до фіналів конференцій, повідомляє theScore.

Щоправда, в фіналі Кубка Стенлі більшість клубів розглядає лише повноцінну серію до чотирьох перемог.

Кілька генеральних менеджерів не підтримали ідею, пропонуючи залишити звичний формат плей-офф, не зважаючи на пандемію коронавірусу. Один з генеральних менеджерів запропонував варіант, за яким доля серії вирішуватиметься в одному матчі, а фінал Кубка Стенлі розіграють у трьох зустрічах.

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