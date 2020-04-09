Вімблдон отримає 141 млн доларів страховки

Престижний тенісний турнір серії Grand Slam компенсує втрати цього сезону.

Вімблдон отримає 141 млн доларів за рахунок страховки після скасування турніру в цьому році, написав американський журналіст Даррен Ровелл на своїй сторінці в Twitter.

За його інформацією, організатори головного трав'яного турніру планети виплачували по 2 мільйони доларів в страховий фонд протягом останніх 17 років. На сьогоднішній день сума виплат турніру повинна скласти саме 141 млн.

Ровелл заявив, що прес-служба Вімблдону не прокоментувала ці цифри, але заявила, що організатори завжди прагнули забезпечити найоптимальніше страхування.

Нагадаємо, організатори Вімблдону оголосили про скасування турніру в цьому році в зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19. Наступний турнір відбудеться влітку 2021 року.

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