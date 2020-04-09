Вімблдон отримає 141 млн доларів страховки

Вімблдон отримає 141 млн доларів страховки

Укрінформ
Престижний тенісний турнір серії Grand Slam компенсує втрати цього сезону.

Вімблдон отримає 141 млн доларів за рахунок страховки після скасування турніру в цьому році, написав американський журналіст Даррен Ровелл на своїй сторінці в Twitter.

За його інформацією, організатори головного трав'яного турніру планети виплачували по 2 мільйони доларів в страховий фонд протягом останніх 17 років. На сьогоднішній день сума виплат турніру повинна скласти саме 141 млн.

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Ровелл заявив, що прес-служба Вімблдону не прокоментувала ці цифри, але заявила, що організатори завжди прагнули забезпечити найоптимальніше страхування.

Нагадаємо, організатори Вімблдону оголосили про скасування турніру в цьому році в зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19. Наступний турнір відбудеться влітку 2021 року.

Фото: Getty Images

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