Стаховський про скасування Вімблдона: Складне, але єдино вірне рішення
Укрінформ
Український тенісист Сергій Стаховський прокоментував скасування нинішнього року через пандемію коронавірусу Вімблдонського тенісного турніру.
На думку першої чоловічої "ракетки" України, це єдино вірне рішення, повідомляє тенісист в Instagram.
"Складне рішення для Вімблдону. Турнір з великою історією і традиціями прийняв єдино вірне рішення. Залишайтеся вдома, в безпеці. Разом ми впораємося з цим", - написав Стаховський.
Нагадаємо, діючими чемпіонами Вімблдона в одиночних змаганнях залишаються серб Новак Джокович та румунка Симона Халеп.