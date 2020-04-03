Стаховський про скасування Вімблдона: Складне, але єдино вірне рішення

Український тенісист Сергій Стаховський прокоментував скасування нинішнього року через пандемію коронавірусу Вімблдонського тенісного турніру.

На думку першої чоловічої "ракетки" України, це єдино вірне рішення, повідомляє тенісист в Instagram.

"Складне рішення для Вімблдону. Турнір з великою історією і традиціями прийняв єдино вірне рішення. Залишайтеся вдома, в безпеці. Разом ми впораємося з цим", - написав Стаховський.

Нагадаємо, діючими чемпіонами Вімблдона в одиночних змаганнях залишаються серб Новак Джокович та румунка Симона Халеп.