Вімблдонський турнір-2020 скасований
Організатори Вімблдону оголосили про скасування турніру в нинішньому році через пандемію коронавірусу.134-й розіграш турніру стартує 28 червня наступного року, повідомляє офіційний сайт турніру.
Організатори престижного тенісного турніру серії Grand Slam не зацікавлені проводити змагання при порожніх трибунах чи переносити його на осінь.
У своїй історії Вімблдон (головне тенісне змагання на трав’яних кортах) скасовували лише під час двох світових воєн в періоди 1915-18 і 1940-45 років.
Чинними чемпіонами Вімблдону в одиночних змаганнях залишаються Новак Джокович і Сімона Халеп.
Нагадаємо, інший турнір серії Grand Slam - Ролан Гаррос перенесли на вересень-жовтень. При цьому організатори US Open поки що не мають наміру вносити зміни. Турнір в Нью-Йорку традиційно проходить в серпні-вересні.