Вімблдонський турнір-2020 скасований

Організатори турніру серії Grand Slam не зацікавлені проводити змагання при порожніх трибунах чи переносити його на осінь.

Організатори Вімблдону оголосили про скасування турніру в нинішньому році через пандемію коронавірусу.134-й розіграш турніру стартує 28 червня наступного року, повідомляє офіційний сайт турніру.

Організатори престижного тенісного турніру серії Grand Slam не зацікавлені проводити змагання при порожніх трибунах чи переносити його на осінь.

У своїй історії Вімблдон (головне тенісне змагання на трав’яних кортах) скасовували лише під час двох світових воєн в періоди 1915-18 і 1940-45 років.

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Чинними чемпіонами Вімблдону в одиночних змаганнях залишаються Новак Джокович і Сімона Халеп.

Нагадаємо, інший турнір серії Grand Slam - Ролан Гаррос перенесли на вересень-жовтень. При цьому організатори US Open поки що не мають наміру вносити зміни. Турнір в Нью-Йорку традиційно проходить в серпні-вересні.