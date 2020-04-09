Дитячий фонд УЄФА підтримає фонд Common Goal з реагування на COVID-19

Ця свіжа ініціатива Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) спрямована на надання благодійної допомоги дітям з найбільш постраждалих від пандемії регіонів, включаючи зони збройних конфліктів.

Оголосивши про плани підтримати фонд Common Goal з реагування на COVID-19, Дитячий фонд УЄФА підкреслив солідарність європейського футболу в справі допомоги областям, які найбільше потребують підтримки на тлі руйнівного впливу пандемії, повідомляє офіційний сайт Європейського футбольного союзу.

"У ці складні часи, що зачіпають найбільш вразливі верстви населення в безлічі країн, дуже важливо належним чином скоординувати й організувати відповідні дії для кожної конкретної ситуації", - підкреслив президент УЄФА і голова Дитячого фонду УЄФА Александер Чеферін.

Він підтримує програму Common Goal з листопада 2017 року. Члени цієї ініціативи жертвують 1% своєї річної зарплати на глобальні проекти, які прагнуть до позитивних змін в суспільстві.

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Відзначається також, що внесок Дитячого фонду УЄФА в діяльність фонду Common Goal з реагування на COVID-19 допоможе підтримати молодь у регіонах, охоплених пандемією. Що стосується довгострокової перспективи, фонд має намір і надалі допомагати дітям в зонах збройних конфліктів.

Фото: uefa.com.