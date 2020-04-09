АВФУ продовжує допомагати уславленим футболістам минулих років

Співробітники Асоціації ветеранів футболу України (АВФУ) продовжують тримати зв’язок із ветеранами вітчизняного футболу у щоденному режимі, допомагаючи під час поширення вірусу COVID-19 доставкою додому продуктів, ліків та засобів особистого захисту.

Завдяки цьому уславлені футболісти та їхні родини мають змогу дотримуватися рекомендацій поводження під час карантину, менше виходити з дому та контактувати з оточуючими, повідомляє інформаційний портал АВФУ.

Символічно, що в один день маршрут допомоги від АВФУ охопив видатних гравців 50-60-х років минулого століття, які здобули для київського "Динамо" перше золото чемпіонату СРСР, - Андрія Бібу, Анатолія Сучкова та Володимира Сорокіна. Усі вони перебувають у гарному настрої, тримають між собою телефонний зв’язок і, до речі, наступного тижня готуються вітати свого друга Василя Турянчика з 85-річчям. Теж телефоном…

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Окрім того, представники АВФУ передали допомогу відомому гравцю та селекціонеру Івану Терлецькому, а також спортсмену та журналісту Олександру Липенку.

Фото пресслужби АВФУ.