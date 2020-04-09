Українська легкоатлетка Левченко долучилася до челенджу Роналду
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Укрінформ
Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко під час карантину через пандемію коронавірусу долучилася до челенджу зіркового португальського футболіста Кріштіану Роналду з вправи на прес.
Юлія Левченко дотягнулася долонями до піднятих ніг 80 разів за 45 секунд
"Nike Living Room Cup, перший тиждень. Результат: за 45 секунд 80 скручувань", - підписала 22-річна легкоатлетка відповідне відео в Instagram.
Як повідомляє Sport.ua, виконання вправи українкою Кріштіану Роналду відзначив у своєму Instagram. Сам він виконав вправу 142 рази за 45 секунд.
Рекордсменкою же наразі є одна з найскандальніших легкоатлеток сучасності дворазова олімпійська чемпіонка з бігу на 800 м і 1 500 м Кастер Семеня. 29-річна спортсменка з ПАР видала дивовижний результат - за 45 секунд 176 разів дотягнулася долонями до піднятих ніг.
Фото: instagram/levchenkou