Українська легкоатлетка Левченко долучилася до челенджу Роналду

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко під час карантину через пандемію коронавірусу долучилася до челенджу зіркового португальського футболіста Кріштіану Роналду з вправи на прес.

Юлія Левченко дотягнулася долонями до піднятих ніг 80 разів за 45 секунд

"Nike Living Room Cup, перший тиждень. Результат: за 45 секунд 80 скручувань", - підписала 22-річна легкоатлетка відповідне відео в Instagram.

Як повідомляє Sport.ua, виконання вправи українкою Кріштіану Роналду відзначив у своєму Instagram. Сам він виконав вправу 142 рази за 45 секунд.

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Рекордсменкою же наразі є одна з найскандальніших легкоатлеток сучасності дворазова олімпійська чемпіонка з бігу на 800 м і 1 500 м Кастер Семеня. 29-річна спортсменка з ПАР видала дивовижний результат - за 45 секунд 176 разів дотягнулася долонями до піднятих ніг.

Фото: instagram/levchenkou