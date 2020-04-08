Дворазова олімпійська чемпіонка з бігу Семеня лідирує у челенджі Роналду

Одна з найскандальніших легкоатлеток сучасності дворазова олімпійська чемпіонка з бігу на 800 м і 1 500 м Кастер Семеня долучилася до челенджу з вправи на прес, який запропонував Кріштіану Роналду.

29-річна спортсменка з ПАР видала дивовижний результат - за 45 секунд 176 разів дотягнулася долонями до піднятих ніг.

Нападник італійського футбольного клубу "Ювентус" Кріштіану Роналду, який запропонував цей челенддж на час карантину через пандемію коронавірусу, виконав вправу 142 рази. Раніше рекордсменом у челенджі був захисник португальської "Бенфіки" Рубен Діаш - 150 разів.

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Як повідомляє IRunning, бігунка-гермафродит Кастер Семеня потрапила в неприємну ситуацію, коли після перемоги на чемпіонаті світу 2009 року у багатьох спортсменок виникли сумніви щодо її гендерної приналежності. В результаті атлетку визнали жінкою з підвищеним рівнем тестостерону.

Після цього IAAF ввела правила, що закликають бігунів на дистанціях від 400 м медикаментозно знижувати рівень тестостерону, але Семеня відмовилася. Півтора року вона взагалі не брала участі в змаганнях, але, нарешті повернулася. Тепер вона готується виступати на дистанції 200 м, де немає вимог щодо зниження рівня тестостерону.

Фото: irunning.com.ua