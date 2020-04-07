Українські футболісти Лунін і Степаненко прийняли виклик Роналду
Вправу, в якій потрібно дотягнутися долонями до піднятих ніг максимальну кількість разів, Кріштіану Роналду зробив 142 рази за 45 секунд і запропонував іншим побити його досягнення.
Виклик прийняли українські футболісти Андрій Лунін і Тарас Степаненко, але їм не вдалося перевершити Роанлду. Воротар іспанського футбольного клубу "Реал Ов'єдо" Андрій Лунін виконав вправу 80 разів, півзахисник донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко – 96.
"80 скручувань за 45 секунд - не погано для неділі...", - підписав відео Лунін:
"Nike Living Room Cup - перший тиждень. 96 разів за 45 секунд - як для неділі дуже навіть непогано. Дякую за виклик, Роналду", - зазначив Степаненко.
Перевершити Роанлду вдалося захиснику португальської "Бенфіки" Рубену Діашу, який виконав вправу 150 разів.
Нагадаємо, що футбольний сезон наразі призупинений через пандемію коронавірусу. В багатьох країнах введений карантин і спортсмени тренуються вдома. Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) планує подовжити футбольний сезон-2019/20 на невизначений термін, а футбольні асоціації самостійно вирішуватимуть, коли завершити сезон, адже в кожній країні різна ситуація з поширенням коронавірусу.