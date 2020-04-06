Кріштіану Роналду пропонує челендж із вправи на прес

Португальський нападник італійського футбольного клубу "Ювентус" Кріштіану Роналду запропонував челендж із вправи на прес: лежачи на спині дотягнутися долонями до піднятих ніг максимальну кількість разів.

Так, у своєму Instagram 35-річний футболіст за 45 сек виконав вправу 142 рази і кинув виклик спортсменам побити його рекорд.

Челендж підтримав захисник португальської "Бенфіки" Рубен Діаш, який перевершив Роналду – виконав вправу 150 разів.

Як повідомлялося, капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду стане першим в історії футболу і третім в історії спорту, який заробить 1 мільярд євро,.

До нього це вдалося гольфісту Тайгеру Вудсу (2009 рік) і боксеру Флойду Мейвезеру (2015 рік). Баскетболіст Майкл Джордан переступив цю позначку вже після завершення кар'єри - в 2015-му.