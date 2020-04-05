Роналду стане першим футболістом в історії, який заробить €1 мільярд

В історії спорту цю позначку долали лише троє – Тайгер Вудс, Флойд Мейвезер і Майкл Джордан.

Нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду в цьому сезоні стане першим футболістом в історії, який заробив мільярд євро за кар'єру, стверджує Forbes.

35-річний капітан збірної Португалії, незважаючи на відмову від частини зарплати через кризу на тлі пандемії коронавірусу, все-таки стане третім діючим спортсменом, що заробить мільярд євро.

До нього це вдалося гольфістові Тайгеру Вудсу (2009 рік) і боксеру Флойду Мейвезеру (2015 рік). Баскетболіст Майкл Джордан переступив цю позначку вже після завершення кар'єри - в 2015-му.

У 2019 році Роналду заробив 109 мільйонів і став другим найбільш високооплачуваним футболістом світу (після Ліонеля Мессі). В цьому році Роналду заробить мінімум 91 мільйон, що і дозволить йому переступити за мільярд євро.

Нагадаємо, Роналду раніше грав за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» і «Реал». Він виграв п'ять «Золотих м'ячів».